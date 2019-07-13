https://static.news.ru/photo/54780e70-a62d-11e9-b31f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Вепрёв, CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры.

Его творчество отличала индивидуальность и независимость. Он был настоящим послом петербургской культуры. Его произведения переведены на многие языки, — говорится в тексте соболезнования.

Беглов отметил интеллигентность, образованность и вдумчивость Сосноры и подчеркнул, что память о поэте сохранится в сердцах людей.

Соснора начал активно публиковаться в 1950-е годы. Позже он читал курсы лекций в Новом Парижском университете по приглашению генсека французской коммунистической партии Мориса Тореза.

Как ранее писал News.ru, в Санкт-Петербурге умер российский и советский поэт Виктор Соснора. Ему было 83 года.