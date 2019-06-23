Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил бывших школьников на празднике выпускников «Алые паруса». Торжества собрали свыше 700 тысяч человек.
Дерзайте! Мечтайте! Любите! И я прошу вас, все ваши задуманные желания, которые вы загадаете в эту ночь перед алыми парусами, пусть исполнятся! — обратился политик к выпускникам.
Также он отметил, что Северная столица «нуждается в таланте выпускников», их любви и энергии.
Как писал News.ru, ГУ МВД по Петербургу начало проверку после публикации видеозаписи о фальсификации подписей в поддержку Беглова. Позднее силовики задержали замглавы местного штаба оппозиционера Алексея Навального Ольгу Гусеву, которая обнаружила использование административного ресурса.