Команда подводников, погибших на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море, была закреплена за военной частью в Санкт-Петербурге, заявил врио губернатора Александр Беглов. Он принёс глубокие соболезнования семьям военных.
В войсковой части 45707 в Петергофе проводится проверка. По некоторым данным, в ней участвуют сотрудники военной разведки, передаёт «
Ранее News.ru писал, что часть информации об инциденте с гибелью подводников является государственной тайной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.