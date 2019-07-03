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Большинство россиян довольны качеством жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Всероссийским фондом изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Жителей страны, с удовлетворением отзывающихся о ЖКХ, сейчас 60%, в то время как в 2010 году было только 39%, следует из данных исследования. Одновременно с этим сократилась доля тех, кто...