Беглов обсудит с активисткой проблемы дольщиков

https://news.ru/storage/news/afa3a2c38f95b8dfb194b3d1461a7569/33fd9741-283b-4726-8143-36d29cc837d7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проведёт встречу с Аллой Андреевой, которая во время большой пресс-конференции задала президенту Владимиру Путину вопрос об обманутых дольщиках.

Она попросила главу государства заняться проблемой обманутых дольщиков Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей России.

«По итогам обращения Аллы Андреевой в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина по вопросу обманутых дольщиков в Северной столице временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов готов встретиться с ней», — сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Помимо этого, российский лидер пообещал заняться историей с убийством мужа журналистки, которое, как считает она, связано с её действиями по защите дольщиков.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин обещал встретиться с вновь избранными региональными лидерами, включая и победителей от оппозиционных партий. Правда, учитывая, что президент России по закону беспартийный, то и определение «оппозиционные партии» к его отношениям с политиками разных цветов неприменимо. Но это нюанс, который у нас часто остаётся за скобками.