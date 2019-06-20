Молодая мама Екатерина Кириллова, которая на прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на низкие детские пособия, оказалась чиновницей.
О том, что в телеэфире под видом бедствующей россиянки выступила достаточно состоятельная сотрудница администрации подмосковного города Серпухова, сообщили активисты проекта «
По информации исследователей, как минимум год назад она занимала должность главного эксперта управления по работе с молодёжью. Её супруг
Во время прямой линии девушка посетовала, что выплаты за ребёнка от полутора до трёх лет составляют всего 50 рублей в месяц. Она назвала эту сумму насмешкой. Президент, в свою очередь, заверил, что пособия будут увеличены до прожиточного минимума, но уточнил, что претендовать на них смогут только семьи с низкими доходами.
Екатерине Кирилловой, судя по всему, получить их по закону будет нельзя. В её профиле «Открытые медиа» нашли фотографии из различных поездок на море, которые малоимущие россияне позволить себе не смогли бы. В то же время Telegram-канал «
После того как место работы чиновницы было обнародовано, она скрыла эту информацию со своей страницы.
News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.