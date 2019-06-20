https://static.news.ru/photo/9a3320f8-9372-11e9-86e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот страницы vk.com

Молодая мама Екатерина Кириллова, которая на прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на низкие детские пособия, оказалась чиновницей.

О том, что в телеэфире под видом бедствующей россиянки выступила достаточно состоятельная сотрудница администрации подмосковного города Серпухова, сообщили активисты проекта « Открытые медиа ». Они нашли страницу девушки в социальной сети «ВКонтакте», где и была указана информация о месте работы.

По информации исследователей, как минимум год назад она занимала должность главного эксперта управления по работе с молодёжью. Её супруг Никита Кириллов в 2014 году получал награду от мэра города, в то время он был куратором Городской школы молодёжного актива и членом Молодёжного совета Серпухова.

Во время прямой линии девушка посетовала, что выплаты за ребёнка от полутора до трёх лет составляют всего 50 рублей в месяц. Она назвала эту сумму насмешкой. Президент, в свою очередь, заверил, что пособия будут увеличены до прожиточного минимума, но уточнил, что претендовать на них смогут только семьи с низкими доходами.

Екатерине Кирилловой, судя по всему, получить их по закону будет нельзя. В её профиле «Открытые медиа» нашли фотографии из различных поездок на море, которые малоимущие россияне позволить себе не смогли бы. В то же время Telegram-канал « Беспощадный пиарщик » выяснил, что попавшая в кадр во время видеообращения детская кровать стоит 60 тысяч рублей. На сайте производителя её можно приобрести почти за 55 тысяч.

После того как место работы чиновницы было обнародовано, она скрыла эту информацию со своей страницы.

News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.