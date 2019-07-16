https://static.news.ru/photo/38f407f6-a7d3-11e9-b489-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) перестали работать по всей России. Причиной этого стал массовый сбой в программном обеспечении.

В ряде регионов все записи о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний работники организаций вынуждены осуществлять вручную. По информации URA.RU , возникли проблемы с выдачей документов гражданам.

Оператором единой электронной системы ЗАГС является Федеральная налоговая служба. Там причины сбоя официально не называют, однако уверяют, что работают над устранением проблемы.

Единый государственный реестр ЗАГС действует в России с октября прошлого года.

Ранее News.ru писал, что руководитель одного из ЗАГСов в Кузбассе была оштрафована за то, что зарегистрировала брак знакомой с мужчиной, который на момент скрепления брачными узами находился на больничной койке без сознания. Вскоре тот скончался, а предприимчивая гражданка поспешила получить наследство.