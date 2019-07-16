Органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) перестали работать по всей России. Причиной этого стал массовый сбой в программном обеспечении.
В ряде регионов все записи о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний работники организаций вынуждены осуществлять вручную. По информации
Оператором единой электронной системы ЗАГС является Федеральная налоговая служба. Там причины сбоя официально не называют, однако уверяют, что работают над устранением проблемы.
Единый государственный реестр ЗАГС действует в России с октября прошлого года.
Ранее News.ru писал, что руководитель одного из ЗАГСов в Кузбассе была оштрафована за то, что зарегистрировала брак знакомой с мужчиной, который на момент скрепления брачными узами находился на больничной койке без сознания. Вскоре тот скончался, а предприимчивая гражданка поспешила получить наследство.