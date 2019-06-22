https://static.news.ru/photo/6c73cf9e-94eb-11e9-a453-fa163e074e61_1024.jpg Александр Бастрыкин Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о применении насилия полицией в отношении журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко, осуждённых за оборот наркотиков. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственными органами СК России по городу Москве расследуются уголовные дела по факту применения насилия неустановленными должностными лицами ОМВД России по району Щукино города Москвы в отношении студента Никиты Михеенко и журналиста Андрея Евгеньева, — говорится на сайте ведомства .

Петренко отметила, что дело по факту насилия полиции заведено по статье УК «Превышение должностных полномочий». Жертвы силовиков в 2017 году были осуждены по статье о незаконном обороте наркотических средств.

В связи с обращением к главе Следственного комитета председателя Союза журналистов России Александр Бастрыкин дал поручение следователям ГСУ по Москве тщательным образом выяснить все обстоятельства совершения преступления и при наличии оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к нему лиц, — сообщила Петренко.

Она подчеркнула, что Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Как писал News.ru, 17 июня Союз журналистов России обратился к Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль дела ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко. Как отмечается в письме, их ситуации «как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова».