Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл приём граждан. По его итогам было принято решение о сокращении трёх ставок следователей в Московской области.
Причиной такого решения стали жалобы со стороны жителей региона. В частности, женщина сообщила, что её трёхлетняя дочь стала инвалидом из-за неправильного лечения перелома в Мытищах. По её словам, следователь допустил волокиту, необоснованно и неоднократно приостанавливал расследование.
Бастрыкин передал дело в центральный аппарат СК и пообещал обратиться к президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю, чтобы оказать помощь в реабилитации ребёнка. Кроме того, он поручил провести проверку в отношении сотрудников, расследовавших дело.
Жительница Балашихи сообщила главе СК, что почти тысяча человек проживает в непригодном для этого доме 1946 года постройки. При этом их не переселяют из-за отсутствия необходимых договоров между застройщиком и администрацией. Следователи, в свою очередь, отказываются проводить проверки по данному факту.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и назначить служебные проверки в отношении руководителей следственного отдела по Балашихе. Всего он принял 17 граждан. Многие из них жаловались на недобросовестные действия сотрудников СК, передаёт
Ранее News.ru писал, что Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.