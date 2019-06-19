https://static.news.ru/photo/40f3a940-92c3-11e9-9a9f-fa163e074e61_1024.jpg Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин Фото: Администрация Президента России/Kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл приём граждан. По его итогам было принято решение о сокращении трёх ставок следователей в Московской области.

Причиной такого решения стали жалобы со стороны жителей региона. В частности, женщина сообщила, что её трёхлетняя дочь стала инвалидом из-за неправильного лечения перелома в Мытищах. По её словам, следователь допустил волокиту, необоснованно и неоднократно приостанавливал расследование.

Бастрыкин передал дело в центральный аппарат СК и пообещал обратиться к президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю, чтобы оказать помощь в реабилитации ребёнка. Кроме того, он поручил провести проверку в отношении сотрудников, расследовавших дело.

Жительница Балашихи сообщила главе СК, что почти тысяча человек проживает в непригодном для этого доме 1946 года постройки. При этом их не переселяют из-за отсутствия необходимых договоров между застройщиком и администрацией. Следователи, в свою очередь, отказываются проводить проверки по данному факту.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и назначить служебные проверки в отношении руководителей следственного отдела по Балашихе. Всего он принял 17 граждан. Многие из них жаловались на недобросовестные действия сотрудников СК, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.