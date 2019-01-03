Бастрыкин приветствовал выдачу экс-министра Подмосковья

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал торжеством справедливости экстрадицию в Россию экс-министра финансов подмосковного правительства Алексея Кузнецова, который обвиняется в финансовых махинациях на сумму в 14 млрд рублей.
«Уже не верилось, что Франция выдаст Кузнецова. Но всё же справедливость восторжествовала! Теперь будем разбираться по делу Кузнецова и его сообщников, как говорится, по полной программе», — написал председатель СК на своей странице во «ВКонтакте».
Как сообщал News.ru, Кузнецова экстрадировали в Россию 3 января 2019 года. Его сопровождали сотрудники ФСИН и российского Бюро Интерпола. Дело о депортации беглого политика рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса и Лиона с 2013 года.