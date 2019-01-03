USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,291 $   Brent54.92 $ Bitcoin3,820.94 $
МОСКВА-2°C22:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Бастрыкин приветствовал выдачу экс-министра Подмосковья

Александр Бастрыкин vk.com/sledcomru

Александр Бастрыкин

общество [ версия для печати ]

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал торжеством справедливости экстрадицию в Россию экс-министра финансов подмосковного правительства Алексея Кузнецова, который обвиняется в финансовых махинациях на сумму в 14 млрд рублей.

«Уже не верилось, что Франция выдаст Кузнецова. Но всё же справедливость восторжествовала! Теперь будем разбираться по делу Кузнецова и его сообщников, как говорится, по полной программе», — написал председатель СК на своей странице во «ВКонтакте».

Как сообщал News.ru, Кузнецова экстрадировали в Россию 3 января 2019 года. Его сопровождали сотрудники ФСИН и российского Бюро Интерпола. Дело о депортации беглого политика рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса и Лиона с 2013 года.


#БАСТРЫКИН #ПОДМОСКОВЬЕ #следственныйкомитет
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
в мире 14:18, 3 января 2019
Париж выдал РФ экс-министра финансов Московской области
Лента новостей
в мире 22:18
Память жертв авиакатастрофы Ту-154 почтили в США
общество 22:07
Соболезнования близким погибших в Магнитогорске выразил ЕС
в мире 21:50
ЦИК Украины выдал первые разрешения наблюдателям
происшествия 21:40
Прокуратура проверит обрушение здания в Новочеркасске
общество 21:39
Мошенники показали россиянам шоу от имени Авербуха
Другие новости
общество 22:07
Соболезнования близким погибших в Магнитогорске выразил ЕС
общество 21:39
Мошенники показали россиянам шоу от имени Авербуха
общество 20:48
Брат шпиона рассказал о его визитах в Россию
общество 20:47
Раздельный сбор мусора организуют в Подмосковье
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top