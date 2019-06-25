https://static.news.ru/photo/d28f4d16-974e-11e9-9d55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым в регионах способствовать поступлению в следственные вузы абитуриентов из числа сирот.

Александр Бастрыкин дал указание руководителям следственных управлений СК предоставить списки кандидатов из числа детей-сирот для поступления в образовательные учреждения СК, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Он выразил уверенность, что из них «могут получиться достойные кадры для работы в правоохранительной системе России».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила предоставлять детям, оставшимся без родителей, льготы при поступлении в кадетские суворовские военные училища.

Как писал News.ru, России необходимо более 200 млрд рублей на обеспечение детей-сирот жильём. Счётная палата отмечает несоответствие темпов строительства жилья для выпускников детских домов и размера очереди.