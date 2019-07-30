https://static.news.ru/photo/f7a6fa96-b2b9-11e9-bbb0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить сюжет в СМИ о многодетных семьях и ветеране войны, которые после пожара в доме в подмосковных Мытищах не могут вернуться в свои квартиры из-за отсутствия коммуникаций.
Александр Бастрыкин поручил руководству главного следственного управления СК России по Московской области провести доследственную проверку в связи с отсутствием коммуникаций в жилом доме в городе Мытищи, — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства Светлану Петренко.
По её словам, глава СК поручил также дать правовую оценку действиям управляющей компании и оказать людям помощь.
Ранее News.ru сообщал, что Бастрыкин после приёма граждан принял решение о сокращении трёх ставок следователей в Московской области. Причина — жалобы со стороны жителей региона. В частности, женщина сообщила, что её трёхлетняя дочь стала инвалидом из-за неправильного лечения перелома в Мытищах. По её словам, следователь допустил волокиту, необоснованно и неоднократно приостанавливал расследование.