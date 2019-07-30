Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Один из самых больших тараканов в мире — американский — появился на улицах Сочи. По мнению экспертов Сочинского национального парка, появление насекомых может быть связано с их бегством из террариумов или с непреднамеренным завозом.

Независимо от происхождения, считают учёные, у таракана есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье. Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию. Кроме того, они...