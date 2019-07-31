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Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев считает, что при оценке ущерба от лесных пожаров должен учитываться не только экономический вред, но и негативные последствия для населения.

Парламентарий пояснил, что речь идёт о здоровье людей из пострадавших регионов. Дым от пожаров повышает содержание в воздухе вредных веществ, что приводит к росту заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Что...