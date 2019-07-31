Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил сотрудников ведомства в регионы Сибири и Дальнего Востока. Следователям поручено установить причины лесных пожаров.
По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, непрекращающееся стихийное бедствие угрожает здоровью жителей и влечёт за собой уничтожение ресурсов страны.
Ранее News.ru писал, что обострение ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке связано с отсутствием достаточных мер по тушению очагов возгораний. По словам замначальника центра «Антистихия» МЧС Сергея Абанина, регионы Сибири получали прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза, однако для борьбы с огнём было приложено мало усилий.