https://static.news.ru/photo/cbe2f69e-9432-11e9-9b28-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Басманный суд Москвы установил летний дресс-код. Теперь в здание инстанции нельзя входить людям с элементами пляжной одежды: шортами, парео, купальниками, пляжной обувью.

Кроме того, запрещено появляться на заседаниях в одежде с надписями, оскорбляющими достоинство и нравственность, выражающими явное неуважение к обществу, государству и органам власти, а также имеющими отношение к рассматриваемому судом делу.

В Мосгорсуде пояснили, что каждая инстанция может сама устанавливать правила, но разрабатываются они на основе рекомендаций Совета судей РФ, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что ряд образовательных учреждений США ввели дресс-код для родителей учащихся. Нарушителей не пустят на территории школ до тех пор, пока они не приведут себя в порядок.