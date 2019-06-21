Басманный суд Москвы установил летний дресс-код. Теперь в здание инстанции нельзя входить людям с элементами пляжной одежды: шортами, парео, купальниками, пляжной обувью.
Кроме того, запрещено появляться на заседаниях в одежде с надписями, оскорбляющими достоинство и нравственность, выражающими явное неуважение к обществу, государству и органам власти, а также имеющими отношение к рассматриваемому судом делу.
В Мосгорсуде пояснили, что каждая инстанция может сама устанавливать правила, но разрабатываются они на основе рекомендаций Совета судей РФ, передаёт
Ранее News.ru писал, что ряд образовательных учреждений США ввели дресс-код для родителей учащихся. Нарушителей не пустят на территории школ до тех пор, пока они не приведут себя в порядок.