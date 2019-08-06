https://static.news.ru/photo/54151f48-b84a-11e9-a0fb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Барщевский Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Заслуженный юрист России Михаил Барщевский привёл аргументы в пользу разрешения ношения оружия. По его словам, разгула преступности от этого не случится.

Существует масса иллюзий, например, если мы разрешим короткоствол, то преступники получат к нему доступ. Что-то я не слышал, чтобы преступники имели проблемы с незаконным приобретением оружия, — сказал полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном суде РФ в интервью журналу «Профиль» .

Легализация, по его словам, наоборот, позволит предотвратить возможные преступления:

Зачем лезть в коттедж, если есть огромная вероятность того, что у хозяина ружьё?

На вопрос, почему государство так настороженно относится к владельцам оружия, Барщевский ответил образно:

Я отвечу эзоповым языком. Чем отличались патриции от плебеев в Древнем Риме? Тем, что патриции имели право на ношение оружия.

Право граждан на хранение и ношение оружия широко распространено в США. Его гарантирует вторая поправка к американской Конституции, действующая с 1791 года.

Ранее News.ru писал о стрельбе 3 августа в США. 21-летний мужчина открыл огонь по посетителям супермаркета в торговом центре в городе Эль-Пасо. В результате чего 22 человека погибли и 26 получили ранения.

Полиция задержала стрелявшего. Его обвиняют в терроризме. Предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики.

Позже в этот же день ещё один инцидент со стрельбой произошёл в штате Орегон в Дейтоне. Жертвами ЧП стали девять человек. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее преступлением против человечества.