Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов

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Балтийский флот России провёл в Калининградской области учения по ликвидации диверсантов. Согласно сценарию, условный противник попытался захватить боевые машины в военных городках региона.

Сигнал тревоги поднял на ноги отряды антитеррора. Бойцы прибыли на место, заблокировали пути отхода злоумышленников и ликвидировали «бандитов» в осаждённых КПП и гаражах с военной техникой, пишет «Интерфакс». В тренировках приняли участие 20 подразделений с использованием специального оборудования.

Ранее News.ru сообщал о крупномасштабных учениях в российской Арктике в сентябре 2019 года. В указанном районе задействуют системы ПВО «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА», бронетехнику МТ-ЛБВ, БТР-82А, танк Т-80БВ, боевую машину огневой поддержки и сопровождения «Торос», вездеходы ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. На море свои манёвры проведут корабли Северного флота, атомные подводные лодки и морская авиация.