https://static.news.ru/photo/d1232cea-b9c7-11e9-9b70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лига Спас/vk.com

Пожилая женщина сутки провела в тайге Хабаровского края. Пенсионерка отправилась в лес за грибами и застряла в трясине.

Женщина решила собирать грибы в том месте, где живут медведи и гуляют тигры, — сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас», участвовавшем в поисках женщины.

83-летнюю пенсионерку искали в тайге группа местных жителей, участники отряда, охотники и сотрудники патрульно-постовой службы. Спасатели несколько раз во время поисков натыкалась на следы медведей и их лежанки.

Найти бабушку удалось по рычанию. Ночью в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, а после поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку.

Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего её медведя, — рассказал представитель «Лига Спас».

Ранее в соцсетях появились сообщения от жителей Серпухова, где они рассказывают о гуляющем вдоль городских трасс медведе. Пользователи соцсетей предполагают, что это тот же медведь, которого до этого видели в подмосковном Чехове. Животное, вероятно, перемещается в поисках корма. Одна из женщин написала в группе «Серпухов подслушано. Без цензуры», что видела зверя на проезжей части, писал News.ru