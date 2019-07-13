https://static.news.ru/photo/b4c14948-a576-11e9-8dcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член совета Конфедерации труда России Олег Бабич одобрил утверждённый правительством России график выходных дней в 2020 году. Он считает, что перенос двух выходных с января на май поддержит большая часть населения страны.

Перенос выходных с зимы на более тёплое время — достаточно логичный шаг, и, в принципе, он согласован со всеми участниками производственного цикла: и с работодателями, и с профсоюзами, — заявил RT Бабич.

Как писал News.ru, выходные 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, в 2020 году перенесли на 4 и 5 мая. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта. Майские каникулы будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, на День России выходные дни — с 12 по 14 июня и на День народного единства — 4 ноября.