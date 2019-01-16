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Рак диагностировали у 91-летней блогерши Бабы Лены

instagram.com/babushka_1927

общество [ версия для печати ]

Рак лёгких четвёртой стадии диагностировали у путешественницы и блогера Елены Ерховой. Последние годы пожилая жительница Сибири каталась по странам мира на деньги, отложенные с пенсионных накоплений.

«Это утро принесло очень грустные новости. Баба Лена в крайне тяжелом состоянии в больнице. Рак легких четвертой стадии… светлая, добрая наша бабуля», — написала знакомая блогера Екатерина Папина в своём Facebook.

Пенсионерка лежит в больнице с декабря 2018 года.

Женщина путешествует с 83-летнего возраста. За последние восемь лет она побывала в том числе в Доминикане, Таиланде, Италии и Чехии. Свои фотографии Баба Лена публикует на странице в Instagram. Среди её подписчиков — жители разных стран.

Ранее News.ru писал, что в Иркутске умер трёхлетний Владислав Шестаков, которому обещал помочь Владимир Путин. У ребёнка диагностировали нейробластому забрюшинного пространства четвёртой степени.


#болезни #блогеры
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