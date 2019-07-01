https://static.news.ru/photo/070d23b2-9c11-11e9-9ae0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Автоюрист, член общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько прокомментировал новый проект Минтранса по регулированию онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Он назвал нововведения бесполезной инициативой, поскольку в РФ и так хватает законов для борьбы с незаконным предпринимательством.

Я не совсем понимаю, что собирается делать Минтранс. Если он намерен регулировать правила перевозки попутчиков, то это за гранью абсурда, потому что никто никому не может запретить взять попутчиков и даже брать с них денежные средства наличными, а Минтранс предлагает ограничить только безналичные способы оплаты, — заявил он в беседе с News.ru.

Он отметил, что изменения скорее всего вызваны необходимостью поддержать частных извозчиков, которые терпят убытки из-за того, что люди стали пользоваться сервисом попутных поездок, а не регулярными пассажирскими поездками на автобусах и маршрутках.

Они просто хотят задушить конкуренцию, которая сильно им мешает, потому что всю инициативу подняли именно они под предлогом борьбы за безопасность движения, — резюмировал он.