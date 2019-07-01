https://static.news.ru/photo/828901b8-9c1c-11e9-bd14-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/sarkoo20

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал News.ru законопроект, который запретит использование частных комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Он заявил, что уважает популизм депутатов в интересах автомобилистов, однако в данном случае это «действительно пока ещё популизм».

Эксперт пояснил, что такие камеры разрешили изначально потому, что у регионов нет денег и они якобы не могут работать вместе с коммерсантами. В этих условиях бизнес начал работать на себя. Люди, которые зарабатывали по конституционному соглашению на штрафах, быстро стали заинтересованными лицами.

Создаётся определённая ОПГ, когда власти дают сладкие места, коммерсанты на них зарабатывают и так далее, — пояснил Канаев.

Он отметил, что количество камер возросло во много раз, но на безопасность это нисколько не повлияло.

Ранее News.ru писал, что автомобильные дороги в Подмосковье за последние несколько лет стали значительно лучше и местами не уступают американским. Об этом заявил красногорский депутат и боец смешанных единоборств Джефф Монсон.