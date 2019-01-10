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АвтоВАЗ намерен значительно увеличить продажи в РФ

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует увеличить продажи в России.

О планах на 2019 год рассказал исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек.

«Мы хотим как минимум сохранить долю рынка в 20%. И мы думаем, что рынок немного вырастет, а значит, и наши продажи также вырастут. Это будет рост в пределах 10%», — сообщил Птачек.

По его словам, ситуация на рынке зависит от многих факторов, в частности, от динамики курса валют, возможной господдержки.

Однако, подчёркивает Птачек, на российском рынке есть глобальный тренд, поддерживающий слабый рост.

«Экономика растет, есть потребность в обновлении парка, и покупательский спрос достаточно сильный», — заключил вице-президент АвтоВАЗа.

Ранее News.ru писал, что АвтоВАЗ намерен за несколько лет выпустить восемь новых моделей, ещё девять обновить.


#россия #рынок #Автоваз
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