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«АвтоВАЗ» готовится к выпуску восьми новых моделей

Agniphoto/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Автоконцерн «АвтоВАЗ» намерен за несколько лет выпустить 8 новых моделей, ещё 9 обновить. О планах до 2026 года рассказали в пресс-службе компании.

«Корпоративное развитие группы „АвтоВАЗ“ направлено на подготовку дальнейшего обновления модельного ряда: до 2026 года компания планирует выпустить восемь новых моделей и девять фейслифтов», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский автоконцерн продолжает укреплять свой научно-технической корпус. В Инжиниринговый центр взяли 400 молодых специалистов и выпускников вузов.

На сегодняшний день «АвтоВАЗ» выпускает пять моделей: LADA XRay, LADA 4×4, LADA Largus, LADA Vesta и обновленное семейство LADA Granta, заняв ими сегменты B, B+, SUV и LCV.

В уходящем году компания представила вседорожный седан LADA Vesta Cross, обновленное семейство LADA Granta в четырех вариантах кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал, а также кросс-хетчбэк LADA XRay Cross.

Ранее News.ru писал, что в России отзывают 4,32 тыс. автомобилей Volkswagen Tiguan.


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