Автономера в РФ начнут выдавать по прописке

https://news.ru/storage/news/d542688ffad48b56bdf9c85396af2968/84991957-45e7-4b5d-860f-a14bfad25852_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В России планируется поменять правила выдачи автомобильных номеров. ГИБДД предлагает вернуть практику получения номера с кодом только того региона, где зарегистрирован владелец.

По действующим с 2013 года правилам после покупки машины в другом регионе владелец, поставив её на учет в своём городе, может сохранить номер, оставшийся от прежнего хозяина. Обсуждаемый проект постановления правительства такую возможность исключит — поставить на учёт авто с «неместным» номером станет невозможно.

«Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности», — рассказали «Коммерсанту» в полиции.

Новая редакция документа вступит в силу 4 августа 2019 года.

Ранее в Госдуме обсудили необходимость внесения изменений в законодательство по регулированию правил дорожного движения малого электротранспорта. К этой категории транспортных средств относятся моноколёса, сегвеи, гироскутеры и электросамокаты, писал News.ru.