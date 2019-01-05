Автомобилистам советуют запастись цепями и ковриками

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Водителям, которые решили отправиться в новогоднее путешествие на машине, следует взять с собой цепи, коврики и термокружки, сообщил заместитель генерального директора «Русского АвтоМотоКлуба» Андрей Барсуков.

По его словам, также можно захватить один или два адаптера для подзарядки от прикуривателя, радар-детектор и видеорегистратор.

«Порекомендую взять с собой ещё пару ковриков и цепи, они могут потребоваться на обледеневшей дороге», — отметил он.

Эксперт добавил, что перед поездкой автолюбителям следует оформить медстраховку, ОСАГО и карту помощи на дорогах, передаёт «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор подготовил памятку для туристов, собирающихся посетить экзотические страны. В частности, ведомство рассказало о распространённых там инфекционных заболеваниях и их профилактике.