Автомобили каршеринга оборудуют скрытыми камерами

https://news.ru/storage/news/d5c5c32e2ca92497500668b0e7fc39d8/a44723c9-6fdb-495f-b5ee-d9d05b0d02fb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» сообщили, что российский каршеринговый автопарк к концу 2019 года могут оснастить скрытыми камерами.

«В салонах авто уже с конца весны могут появиться скрытые камеры», — заявили в пресс-службе НТИ.

В НТИ «Автонет» считают, что скрытые камеры видеонаблюдения сократят угон арендованных авто. Записи с камер будут просматривать в экстренном случае и только по запросу МВД. Любое нарушение клиента теперь можно будет доказать в суде, информирует New Inform.

«Мы уже начали переговоры с бизнесом. Однако, по соображениям безопасности, мы не можем раскрывать конкретные компании», — отметил представитель пресс-службы «Автонет».

Владельцы данного бизнеса сами будут оснащать автомобили комплексами видеонаблюдения. Видеоматериал будет храниться на серверах компаний. Технические детали нововведения прорабатываются, сообщают РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, полицейский поймали угонщиков автомобиля из сервиса каршеринга. Арендовали машину они в Москве, а задержаны были на российско-абхазской границе в Сочи. В прошлом году клиенты только одной отдельно взятой каршеринговой фирмы украли 97 ковриков, 146 аккумуляторов, семь рулей, девять магнитол, 14 передних сидений и один задний диван. Также из машин сервиса пропало примерно 18 тысяч литров омывающей жидкости и около 2,1 тысячи щёток для очистки снега.