Автомобиль депутата арестовали за долги

https://news.ru/storage/news/33e1cb30af8fcf5474c95b5f8917ff5c/a76bfa52-f719-4a3f-b7af-b9693b3fc827_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Судебные приставы арестовали Chevrolet Niva, принадлежащий 43-летнему депутату земского собрания Большесосновского муниципального района Пермского края Дмитрию Фёдорову.

По данным УФССП РФ по Пермскому краю, 43-летний народный избранник долгое время не оплачивал транспортный налог и накопил задолженность в 80 тысяч рублей. До ареста автомобиля депутата предупреждали о возбуждении исполнительного производства, однако он никак не отреагировал.

Сейчас приставы собирают документы для передачи арестованного внедорожника на торги. После того как автомобиль «уйдёт с молотка», деньги от продажи перечислят в бюджет, а разницу вернут депутату, информирует «Ридус». Ранее за крупный долг в 13 млн рублей арестовали Mercedes депутата Краснокамской городской думы, ему также заблокировали все счета и ограничили выезд за границу.

Как сообщал News.ru, в России с 1 января отменён налог на движимое имущество организаций. Новый закон исключает движимое имущество из объекта налогообложения на имущество организаций. Речь об отмене данного налога, который является региональным, велась несколько лет, сообщает РИА Новости. При этом правительство ссылалось на то, что большинство стран с развитой налоговой системой не включает движимое имущество в объекты налогообложения.