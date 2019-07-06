https://static.news.ru/photo/0e0bd0e0-9feb-11e9-a49c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Повреждение колёс, перегрев двигателя и внезапно закончившийся бензин — одни из главных проблем автомобилистов в летний период. Своеобразный рейтинг «жарких» причин для вызова сторонних помощников составили специалисты.

При повреждении колёс чаще всего страдают шины. Нередко — сразу несколько, поэтому единственной запаской бывает не обойтись. Время от времени приносить в жертву бездорожью приходится и колёсные диски. Поэтому 13% вызовов приходится на работников шиномонтажа, пишет « Российская газета ».

Перегрев двигателя и другие неисправности системы охлаждения — также в списке типичных сезонных проблем, на них приходится 7% вызовов механиков. Ещё 2% связаны с необходимостью заправить кондиционер. Чаще всего из-за падения давления фреона в системе он просто перестаёт охлаждать, но иногда случаются поломки муфты включения компрессора. В этом случае кондиционер вообще перестаёт работать.

В сезон отпусков и дач актуальным становится и подвоз топлива, это ещё примерно 7% проблем. Причина проста: на подзабытой или незнакомой трассе можно запросто остаться с пустым баком. Особенно если понадеялся на обозначенную на карте заправку, а та оказалась закрыта.

Среди остальных причин в списке вызовов подмоги — необходимость в подменном водителе после загородного отдыха. Услугой «трезвый водитель» пользуются 3% автовладельцев. Значительно реже, но всё же возникает необходимость извлечь из салона забытые ключи. Даже, казалось бы, такая зимняя проблема, как внезапно разрядившийся аккумулятор, — тоже попала в рейтинг. Для «возрастной» батареи могут оказаться критичными незапертый салон, оставленные включёнными фары или музыка. Проблемы с аккумулятором, необходимость открыть машину и другие хлопоты в сумме дают ещё 7% процентов обращений за выездной помощью.

При этом, как отмечают специалисты, почти две трети звонков в службу помощи автомобилистам летом заканчиваются поездкой на эвакуаторе. Правда, к этой статистике следует прибавить ещё и ДТП. Именно дорожно-транспортные происшествия чаще всего становятся причиной эвакуации.

Ранее, как сообщал News.ru, владельцы паркингов выяснили, владельцы каких машин чаше всего пытаются сэкономить на оплате стоянки и избежать штрафов. Оказалось, к хитрости с полным или частичным закрыванием номера чаще всего прибегают водители так называемых люксовых автомобилей.