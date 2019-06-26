https://static.news.ru/photo/fec06328-97e1-11e9-a964-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Водители, которых обвинят в умышленном загрязнении номера своего автомобиля, практически не имеют шансов доказать обратное. Об этом заявил вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов.

По его словам, если осенью автоинспектор заметит на госномере опавший лист, то водитель не сможет доказать, что это произошло случайно. Едрышев отметил, что такая ситуация возможна, поскольку в России «у судов нет оснований не доверять полиции», пишет URA.RU .

Пленум Верховного суда России 25 июня принял постановление, разъясняющее другим судам порядок применения штрафных санкций за нарушения ПДД. В документе прописано, что за умышленно загрязнённый автономер и за его закрытие листом бумаги грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или даже лишение водительских прав.

Под эту норму также подпадает и искажение номерных знаков с помощью подкрашивания букв. Уточняется, что если госзнак стал грязным во время движения по дороге, то автовладельцу придётся заплатить 500 рублей, писал News.ru.