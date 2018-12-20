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Общественник поддержал переэкзаменовку водителей

Андрей Любимов /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО» Святослав Данилов прокомментировал инициативу ввести для водителей повторное тестирование на знание ПДД при смене прав. Эксперт уверен, что идея здравая, так как за 10 лет правила дорожного движения забываются.

Кроме того, он отметил, что за это время могут произойти изменения в ПДД, в связи с чем обновлять знания полезно каждому водителю. И делать это стоит не раз в 10 лет, а хотя бы раз в год, отметил Данилов. 

При этом общественник согласился, что не стоит делать тестирование обязательным, так как существует множество способов проверить водителя. Проверка могла бы проводиться в том же формате, что и во время учёбы, когда нужно ответить на 20 вопросов правильно, сообщает ФАН

Ранее News.ru писал, что идея проверять знания правил дорожного движения у россиян во время замены водительского удостоверения — раз в десять лет — может обернуться поборами со стороны сотрудников правоохранительных органов и дополнительными тратами автолюбителей. С тем же успехом можно заставить пересдавать и вождение, считает автоэксперт Дмитрий Болысов. По его мнению, задумка сама по себе является проявлением несправедливости к водителям.


#водители #водительскиеправа #экзамены
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