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Юрист ответил на инициативу МВД вскрывать автомобили

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Инициативу МВД разрешить полицейским вскрывать транспортные средства в случае опасности следует одобрить только в случае серьёзных доработок, уверен юрист Антон Домбровский. По словам эксперта, необходимо уточнить, кто будет платить за повреждения и ошибки.

Он отметил, что при наличии такого разрешения для правоохранителей возрастёт число случайных вскрытий. Инициатива защитит полицейских от гражданских исков, но необходимо также защищать и владельцев транспорта.

МВД предлагает внести поправки в федеральный закон «О полиции», которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях. В частности, речь идёт о спасении людей, например, если в машине находится ребёнок без присмотра или человек, нуждающийся в медицинской помощи, либо преступник, который забаррикадировался в салоне. Также полицейские смогут вскрывать автомобили с нетрезвыми водителями, устроившими ДТП, а также в рамках проверки сообщений об угрозе теракта, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что руководитель региональной общественной организации автомобилистов СПБ.АВТО Святослав Данилов прокомментировал инициативу ввести для водителей повторное тестирование на знание ПДД при смене прав. Эксперт уверен, что идея здравая, так как за 10 лет правила дорожного движения забываются.


#автомобили #законопроекты #юристы #МВД
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