https://static.news.ru/photo/239b5702-9378-11e9-af45-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Госкомпания «Автодор» поддержала идею правительства внедрить на платных трассах технологию free-flow («свободный поток»). Она предполагает отказ от шлагбаумов и установление штрафа за неоплату проезда.

При этой технологии ускоряется поток автомобилей, сокращается время в пути и снижается вред экологии. Однако в «Автодоре» отметили, что отсутствие штрафа не позволяет начать её внедрение. В связи с этим эксперты приготовили проект изменений в КоАП РФ.

Компания намерена впервые применить технологию free-flow на Центральной кольцевой автодороге в Московской области, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки дорог с повышенным скоростным лимитом. Стандарт установит требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах.