Авиаперевозки в РФ бьют рекорды

За январь–ноябрь 2018 года авиаперевозчики перевезли 107,7 млн человек. Такие данные следуют из уточнённых материалов Росавиации.
За отчётный период перевозки возросли на 10,6%, отмечается в сообщении. При этом в ноябре пассажиропоток вырос на 13,2%, составив 8,6 млн человек.
В то же время за весь 2017 год было перевезено 105 млн человек, сообщал руководитель Росавиации Александр Нерадько.
Как ранее писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев расширил программу субсидирования пассажирских авиаперевозок, подписав соответствующее постановление.
Льготные условия будут касаться полётов не только на Дальний Восток, но и по всей стране. Кроме того, расширился и круг получателей субсидий. Помимо граждан до 23 лет, пенсионеров, инвалидов и их сопровождающих, в эту категорию впервые вошли многодетные семьи.