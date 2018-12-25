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Авиаперевозки в РФ бьют рекорды

News.ru

общество [ версия для печати ]

За январь–ноябрь 2018 года авиаперевозчики перевезли 107,7 млн человек. Такие данные следуют из уточнённых материалов Росавиации.

За отчётный период перевозки возросли на 10,6%, отмечается в сообщении. При этом в ноябре пассажиропоток вырос на 13,2%, составив 8,6 млн человек.

В то же время за весь 2017 год было перевезено 105 млн человек, сообщал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев расширил программу субсидирования пассажирских авиаперевозок, подписав соответствующее постановление.

Льготные условия будут касаться полётов не только на Дальний Восток, но и по всей стране. Кроме того, расширился и круг получателей субсидий. Помимо граждан до 23 лет, пенсионеров, инвалидов и их сопровождающих, в эту категорию впервые вошли многодетные семьи.


#Авиация #рекорд #перевозчики
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