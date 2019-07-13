Пассажирам бизнес-класса будут предоставлены особые условия при проверке паспортов в аэропортах России.
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Предполагается, что нововведение повысит популярность VIP-залов и приведёт к увеличению налоговых отчислений минимум на 1,5 млрд рублей в год.
По данным источника издания, пограничная служба ФСБ выступила против предоставления привилегий пассажирам бизнес-класса.
Ранее News.ru писал о том, что пассажир «Аэрофлота» при регистрации на рейс получил флаер с рекламой бизнес-зала «Рублёв». Он решил, что листок даёт право на бесплатный проход в зону повышенной комфортности. Однако сотрудница компании «Шереметьево ВИП» отказала ему в допуске, показав средний палец. Она уволена из организации.