https://static.news.ru/photo/d88fcf94-9468-11e9-b688-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Пассажирам бизнес-класса будут предоставлены особые условия при проверке паспортов в аэропортах России.

По данным « Известий », пройти регистрацию на рейс те, кто купил билеты бизнес- и первого класса, смогут без очереди в специально предусмотренных окнах. Инициативу уже поддержали в Международной ассоциации аэропортов (МАА), а также в международных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Пулково.

Предполагается, что нововведение повысит популярность VIP-залов и приведёт к увеличению налоговых отчислений минимум на 1,5 млрд рублей в год.

По данным источника издания, пограничная служба ФСБ выступила против предоставления привилегий пассажирам бизнес-класса.

Ранее News.ru писал о том, что пассажир «Аэрофлота» при регистрации на рейс получил флаер с рекламой бизнес-зала «Рублёв». Он решил, что листок даёт право на бесплатный проход в зону повышенной комфортности. Однако сотрудница компании «Шереметьево ВИП» отказала ему в допуске, показав средний палец. Она уволена из организации.