https://static.news.ru/photo/8d14f43e-b5d5-11e9-ba35-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviales.ru

Специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» ликвидировали в Красноярском крае лесной пожар в заповеднике «Тунгусский», куда более 100 лет назад упал метеорит.

Пожар на непроходимой территории заповедника возник из-за сухой грозы. Дорог в месте возгорания нет, лесопожарную технику доставить не представлялось возможным, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По поручению руководства Минприроды России на тушение пожара были направлены 80 специалистов «Авиалесоохраны».

Огонь в заповеднике был остановлен на площади более 1,5 тысячи га в конце июля. Дотушить все очаги возгорания специалистам удалось только 2 августа.

Ранее News.ru писал, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Иркутской области.