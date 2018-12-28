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Авиакомпанию «ИрАэро» заподозрили в мошенничестве

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении авиакомпании «ИрАэро». Перевозчика подозревают в мошенничестве.

Расследование ведётся по факту отказа «ИрАэро» вернуть из Китая более 1,5 тысячи российских туристов. По версии следствия, перевозчик заключил соглашение с авиаброкером ООО «Эверэйт», однако прекратил полётную программу из аэропорта Хайкоу, после того как не получил по договору более 120 млн рублей. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как писал News.ru, 7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила полёты в китайские города Хайкоу и Санья, а также аннулировала рейсы по ряду других направлений. Причиной стал финансовый спор с туроператором «Жемчужная река», который задолжал перевозчику $2,3 млн. «ИрАэро» согласилась забрать застрявших туристов за свой счёт. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства проблемного туроператора.


#СКР #уголовноедело #мошенничество #ираэро
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