https://static.news.ru/photo/cdec1d56-b473-11e9-b686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Авиакомпания S7 Airlines временно возвращает своё историческое название «Сибирь» и будет перечислять часть доходов на восстановление сгоревших лесов.

Ликвидация пожара — только первый шаг в решении проблемы. Необходимо объединиться и поддержать работу по созданию новых лесов в регионе, — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Начиная с 1 августа, компания будет отчислять по сто рублей с каждого проданного билета на рейсы по сибирским направлениям. К бренду S7 Airlines она вернётся после того, как будут собраны средства, которых хватит на посадку одного миллиона деревьев.

Пассажиры компании из числа участников программы лояльности S7 Priority могут присоединиться к этой акции и перечислить со своего счёта мили в фонд восстановления лесного массива Сибири.

Сбор средств организован также на сайте перевозчика. Специальный счетчик в режиме реального времени показывает количество деревьев, которые появятся в Сибири благодаря инициативе.

Ранее News.ru писал, что Минобороны задействовало авиацию в тушении лесных пожаров в Сибири. В ведомстве полагают, что на ликвидацию очагов возгораний потребуется до пяти дней. В это период самолёты будут совершать не менее 20 вылетов ежесуточно.