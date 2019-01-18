Авиакомпания «Россия» добавила в меню крабов и икру

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Авиакомпания «Россия» полностью обновляет линейку блюд на дальневосточных рейсах. Теперь пассажиры смогут питаться местными продуктами, среди которых будут осьминоги, крабы и икра.

Новое меню призвано учесть вкусы и предпочтения пассажиров с Дальнего Востока. Предложенные блюда ориентированы на современный тренд здорового питания, сообщает авиаперевозчик.

«Акцент был сделан на экологически чистые дальневосточные продукты: лосось, нерку, креветки, кальмара, краба, осьминога, угря», — говорится в сообщении авиакомпании.

С 1 января изменился ассортимент на рейсах из Южно-Сахалинска. Пассажирам бизнес-класса предлагают крудите с сырным соусом, севиче из краба и авокадо, тажин из курицы с медовыми грушами, креветку, запечённую с крабом, и говядину в соусе якитори.

В начале года обновили меню и на рейсах из Магадана. Там в экономклассе кормят куриной грудкой по-тайски, в бизнес-классе — ратеном из картофеля, форелью-гриль и паровой сёмгой.

С 16 января на рейсах из Хабаровска в бизнес-классе кормят балыком кеты холодного копчения, палтусом холодного копчения, красной икрой и сёмгой в соусе терияки, а в экономклассе — аджапсандалом с говядиной и кетой под маринадом.

Меню на рейсах из Владивостока изменится 21 января. В бизнес-классе появятся палтус, нерка, копчёный осьминог, отварной кальмар, креветка, нерка в устричном соусе и жареный папоротник. В экономклассе будут кормить кетой.

Ранее News.ru сообщал, что авиакомпании постоянно снижают стандарты обслуживания. Вызвано это чисто экономическими причинами. До 80-х годов прошлого века на борту разрешалось курить, еду сервировали на фарфоре, столовые приборы были металлическими, а алкоголь наливали без ограничений. Теперь из «летающего ресторана» самолёт превратился в «летающий фастфуд».