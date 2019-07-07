https://static.news.ru/photo/be98bace-a0d4-11e9-a8db-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолёты грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию. С 8 июля вступает в силу временный запрет на полёты.

Борт Georgian Airways перевёз пассажиров из Тбилиси в Санкт-Петербург, а лайнер MyWay Airlines из грузинской столицы доставил людей в Москву, передаёт ТАСС .

Последние рейсы из Грузии в Россию совершают и российские авиакомпании — «Уральские авиалинии», «Победа» и «Аэрофлот».

Указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля, президент Владимир Путин подписал 21 июня в связи со сложной политической ситуацией в этой стране. На следующий день аналогичное решение в отношении грузинских авиакомпаний приняло Министерство транспорта РФ.