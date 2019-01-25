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Авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Российские авиакомпании показывают рост пассажиропотока. Перевозки в 2018 году увеличились на 10,6% по сравнению с 2017 годом. В общей сложности услугами воспользовались 116,2 млн человек.

Так, международные перевозки выросли на 11,5% — до 47,3 млн пассажиров, внутренние — на 10%, до 68,8 млн пассажиров, сообщает Росавиация.

В декабре 2018 года был зафиксирован рост пассажироперевозок на 10,9% к декабрю 2017 года — до 8,4 млн пассажиров.

Ранее News.ru писал о решении лоукостера «Победа» отменить международные рейсы из Пулково с 1 апреля. Причиной такого решения стал конфликт с пограничной службой аэропорта.


#авиакомпании #росавиация #пассажиры
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