Авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров

https://news.ru/storage/news/ff26b1406bb1aeedd64b6be888063ccf/e654db6d-d998-43e1-9abc-02ab0580d147_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Российские авиакомпании показывают рост пассажиропотока. Перевозки в 2018 году увеличились на 10,6% по сравнению с 2017 годом. В общей сложности услугами воспользовались 116,2 млн человек.

Так, международные перевозки выросли на 11,5% — до 47,3 млн пассажиров, внутренние — на 10%, до 68,8 млн пассажиров, сообщает Росавиация.

В декабре 2018 года был зафиксирован рост пассажироперевозок на 10,9% к декабрю 2017 года — до 8,4 млн пассажиров.

Ранее News.ru писал о решении лоукостера «Победа» отменить международные рейсы из Пулково с 1 апреля. Причиной такого решения стал конфликт с пограничной службой аэропорта.