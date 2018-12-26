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«Аэрофлот» перевёз на 11% больше пассажиров

Alexandr Altukhov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В ноябре пассажиропоток «Аэрофлота» увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевозки за 11 месяцев текущего года выросли почти на 11%.

«За одиннадцать месяцев 2018 года группа „Аэрофлот“ перевезла 51,4 млн пассажиров, что на 10,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года», — сообщает агентство RNS.

В целом, объём авиаперевозок в России с января по ноябрь 2018 года увеличился на 10,6%. На международных перелётах рост составил 11%, на внутренних — 10%. Среди крупнейших авиаперевозчиков более всего количество пассажиров увеличилось у «Сибири» (на 17,4%), «Уральских авиалиний» (на 13,3%) и «Аэрофлота» (8,5%). Пассажиропоток авиакомпании «Россия» снизился на 0,3%. Эти данные приводит Федеральное агентство воздушного транспорта.

Ранее News.ru писал, что авиакомпания «Сибирь» отказалась от эксплуатации нового аэробуса А-321 Neo. Решение было принято после того, как супердвигатель самолёта отказал во время полёта. 22 декабря «Сибирь» провела краш-тест во время рейса из Москвы в Сочи. На борту находились около двухсот пассажиров. Инцидент произошёл сразу после взлёта при наборе высоты. Пилоты решили не рисковать и вернулись в Домодедово.


#авиабилеты #пассажиры
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