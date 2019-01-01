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Авиация Северного флота продолжит патрулировать Арктику

russianplanes.net/CC 3.0/wikipedia.org

общество [ версия для печати ]

Морская авиация Северного флота продолжит патрулирование в Арктике на регулярной основе в этом году.

«В течение 2018 года экипажами противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также разведывательными Су-24МР было проведено более 100 патрулирований в различных районах Северного Ледовитого океана, как в ближней, так и в дальней зоне в международном воздушном пространстве», — говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Там отмечается, что морские лётчики планируют применение зимних и всесезонных аэродромов, действующих в Арктике.

Ранее News.ru сообщал о крупномасштабных учениях в российской Арктике в сентябре 2019 года. В указанном районе задействуют системы ПВО «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА», бронетехнику МТ-ЛБВ, БТР-82А, танк Т-80БВ, боевую машину огневой поддержки и сопровождения «Торос», вездеходы ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. На море свои манёвры проведут корабли Северного флота, атомные подводные лодки и морская авиация.


#Авиация #арктика
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