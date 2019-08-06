Авиация Министерства обороны РФ потушила все назначенные ей очаги лесных пожаров в районах Красноярского края.
По итогам применения с утра 6 августа <…> все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы, — говорится в сообщении ведомства.
Основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог. Также глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.
В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие около четырёх тысяч волонтёров. С ранцевыми огнетушителями они выходят в горящий лес, чтобы не подпустить огонь к жилью. Помимо добровольцев, задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техник.
Как ранее писал News.ru, в России горит 140 247 га леса. Это на 14 тысяч га больше по сравнению с прошедшими сутками. Огонь тушат не на всей территории. Хуже всего дела обстоят в Якутии.