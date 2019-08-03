https://static.news.ru/photo/04feced0-b5d5-11e9-944c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экипажи военно-транспортной и армейской авиации потушили 16 очагов возгораний в лесах Красноярского края и Иркутской области.

По данным Минобороны, утром 3 августа самолёты Ил-76 ВТА совершили 16 вылетов, во время которых сбросили на огонь 672 т воды.

В свою очередь, вертолёты Ми-8 успели выполнить 20 вылетов и сбросить 110 т воды.

Применение самолётов и вертолётов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха, — говорится в сообщении .

По итогам первых двух дней работы авиации ликвидированы 84 пожара на общей площади 113 тысяч га.

В министерстве уточнили, что Ил-76 ВТА совершили 34 вылета, сбросив свыше 1400 т воды. Вертолёты вылетали уже более 100 раз и сбросили примерно 550 т воды.

Ранее News.ru писал, что два самолёта-разведчика Су-24МР Центрального военного округа прибыли в Красноярский край. Они будут искать очаги возгорания в лесах региона.