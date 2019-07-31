Жители ряда российских регионов могут не рассчитывать на потепление с приходом августа.
По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко, холоднее, чем обычно, в начале месяца будет в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа.
Затем температура вернётся к средним многолетним значениям, — уточнил он.
При этом на юге европейской территории страны ожидается близкая к норме температура, а количество осадков будет меньше средних многолетних значений.
Синоптики предполагают, что теплее, чем обычно, будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, Бурятии, Забайкальском крае и Приморье.
В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края также прогнозируется комфортная для отдыха погода — 25–32 градуса тепла, передаёт «
Как писал News.ru, ранее сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет.