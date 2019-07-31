https://static.news.ru/photo/fb123c54-b42b-11e9-bc65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Жители ряда российских регионов могут не рассчитывать на потепление с приходом августа.

По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко, холоднее, чем обычно, в начале месяца будет в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа.

Затем температура вернётся к средним многолетним значениям, — уточнил он.

При этом на юге европейской территории страны ожидается близкая к норме температура, а количество осадков будет меньше средних многолетних значений.

Синоптики предполагают, что теплее, чем обычно, будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, Бурятии, Забайкальском крае и Приморье.

В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края также прогнозируется комфортная для отдыха погода — 25–32 градуса тепла, передаёт « Российская газета ».

Как писал News.ru, ранее сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет.