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«Аварийные» судьи беспилотных авто появятся в России

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Судьи беспилотных автомобилей или комиссары по регулированию аварийных ситуаций появятся в России в ближайшие десять лет. Представители новой профессии будут оценивать действия машин и принимать решение в спорных ситуациях.

По данным пресс-службы НТИ «Автонет», также ожидается возникновение соответствующей специализации в юриспруденции и новом праве.

«Список дисциплин для будущих профессионалов будет сочетать естественные, технические и общественные науки. Самые ценные компетенции для будущих судей — наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность», — отметили эксперты.

«Профессии будущего» и необходимые компетенции отражены в «дорожной карте», которую разрабатывает организация. К 2020 году планируется составить список вузов, где начнётся внедрение инновационных программ подготовки специалистов для рынка «Автонет», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что беспилотные снегоуборочные машины начали тестировать в Рязанской области. Москва и Татарстан станут следующими регионами, где их запустят в эксплуатацию.


#россия #автомобили #работа #профессии #беспилотныйтранспорт #Автонет
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