Аварийные подъезды дома в Магнитогорске готовы к сносу

https://news.ru/storage/news/4252357a0417a3f4aaa59be1709c4898/24a57690-33cf-4e10-9ecd-5800dff49dc4_850.jpg Xinhua/Global Look Press

Демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв, займёт полтора месяца. Основной этап работ начнётся уже 6 января.

«В данный момент завозятся материалы, уже завтра начнётся демонтаж остаточных конструкций седьмого подъезда и демонтаж восьмого подъезда. На всю эту работу дается 45 дней», — сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.

Ранее News.ru сообщал, что седьмой и восьмой подъезды будут снесены. Здание при этом планируют разделить на два отдельно стоящих дома. На месте трагедии появится мемориал памяти, а прилегающая территория будет благоустроена.