Жителей Москвы предупредили о серьёзном падении давления

https://news.ru/storage/news/a9de69b02ff02acf2a50ab22f7924dc6/e38ac4db-29e3-4934-b0b4-558e9bf6a873_850.jpg paniopet/twitter.com

Атмосферное давление в Москве существенно понизится 22 и 23 декабря. При этом ожидаются потепление и обильные снегопады.

По данным синоптиков, погоду в столице будет определять циклонический вихрь, который придёт из Атлантики.

В субботу утром столбики термометров покажут минус 3−5 градусов, а к вечеру уже минус 1−3 градуса. Давление опустится ниже нормы и достигнет отметки в 745 мм ртутного столба.

«Такая по-зимнему комфортная погода со среднесуточной выше нормы на 3−5 градусов сохранится в воскресенье», — отметил сотрудник центра погоды «Фобос».

Однако он сообщил, что давление продолжит падать и составит 739−740 мм ртутного столба, что на 8−10 мм ниже нормы, передаёт АГН «Москва».

Как писал News.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жители и гости столицы будут отмечать Новый год со снегом. По его словам, на городских улицах образуется «хороший и красивый снежный покров».