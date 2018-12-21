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Жителей Москвы предупредили о серьёзном падении давления

paniopet/twitter.com

общество [ версия для печати ]

Атмосферное давление в Москве существенно понизится 22 и 23 декабря. При этом ожидаются потепление и обильные снегопады.

По данным синоптиков, погоду в столице будет определять циклонический вихрь, который придёт из Атлантики.

В субботу утром столбики термометров покажут минус 3−5 градусов, а к вечеру уже минус 1−3 градуса. Давление опустится ниже нормы и достигнет отметки в 745 мм ртутного столба.

«Такая по-зимнему комфортная погода со среднесуточной выше нормы на 3−5 градусов сохранится в воскресенье», — отметил сотрудник центра погоды «Фобос».

Однако он сообщил, что давление продолжит падать и составит 739−740 мм ртутного столба, что на 8−10 мм ниже нормы, передаёт АГН «Москва».

Как писал News.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жители и гости столицы будут отмечать Новый год со снегом. По его словам, на городских улицах образуется «хороший и красивый снежный покров».


#москва #прогноз #погода #давление
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