https://static.news.ru/photo/12790534-b545-11e9-bf03-fa163e074e61_660.jpg Фото: CDC/Wikimedia Commons

Тропических постельных клопов, из-за которых в Москве увеличилось число вызовов дезинфекторов, могут уничтожить сухой жар и холод, а также специальные инсектициды.

Уничтожение клопов и их яиц достигается полным прогреванием всего заражённого клопами помещения сухим жаром до температуры не ниже 48 градусов в течение 6–8 часов или, наоборот, длительным промораживанием, — рассказал РИА Новости представитель Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

Но, по его словам, лучше всё-таки обратиться к специалистам, на вооружении у которых есть эффективные инсектициды. Гомыранов добавил, что тропический постельный клоп не такое уж необычное явление для Москвы. В разных районах столицы и ряде других российских городов он появился в 2015–2016 годах.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор зафиксировал появление в Москве тропических постельных клопов. Специалисты говорят, что если насекомое попадёт хотя бы в одну квартиру, то может заразить целый дом.

Заметить паразитов можно, потому что размер крупных особей достигает спичечной головки. Также о появлении тропического постельного клопа может свидетельствовать наличие укусов на теле после сна.