Астрологи предсказали России удачный год Свиньи

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Астрологи и люди, называющие себя экстрасенсами, составили предсказание для России и её властей на 2019 год. По мнению «специалистов», будущий год станет решающим — политическая и экономическая ситуации должны прийти к равновесию.

По мнению нумеролога и астролога Татьяны Вознесенской, год Свиньи поставит точку во всех конфликтных ситуациях, а положение РФ станет очень уверенным. Особенно успешным, по мнению «предсказательницы», этот год станет для президента — цифры «сулят» ему успех во всех начинаниях, а интуиция поможет принять правильные решения и укрепить положение страны на мировой арене.

«Этот год также идеален для Владимира Владимировича в выстраивании личных отношений. Звезды и цифры помогут в поиске верной спутницы», — заявила Вознесенская.

Для жителей России новый год станет идеальным временем принятия важных решений, которые повлияют на жизнь в ближайшие 15 лет. При этом, например, не стоит бояться кардинально менять род деятельности, уверена астролог.

«Экстрасенс» Агата Петренко заявила, что 2019 год станет решающим для страны на политической арене. Она отметила, что не помнит такого удачного расположения звёзд для политики государства. Также она увидела, что Россия снова расширит свою территорию, сообщает «360».

Как писал News.ru, депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил о том, что шоу «Битва экстрасенсов» необходимо запретить. При этом парламентарий назвал его передачей для сумасшедших.