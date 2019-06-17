https://static.news.ru/photo/04ab8574-910c-11e9-9b10-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Выпускник гимназии № 3 Астрахани Артём Яровой оказался в центре скандала после единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Школьник получил ноль баллов из-за того, что компьютер не смог отсканировать и проверить его работу.

По словам директора гимназии Нины Меланьиной, причиной этому послужила гелевая ручка, которой работал Яровой. Она подчеркнула, что сканирование прошёл титульный лист работы, а все остальные — нет. При этом у остальных выпускников такой проблемы не возникло.

Выпускнику предложили переписать экзамен или найти его работу для проверки. Сам Яровой опасается, что может получить «ноль» по русскому языку, так как писал экзамен той же ручкой. Он подал заявление на апелляцию, передаёт Lenta.ru .

Ранее News.ru писал, что специалисты выявили более 500 нарушителей, которые пользовались шпаргалками и телефоном во время сдачи первых единых госэкзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.